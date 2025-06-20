Sabancı Holding, Enerji ve Dijital İş Kollarını Birleştiriyor

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Sabancı Holding, 2029 stratejik yol haritası çerçevesinde enerji ve dijital iş kollarını aynı liderlik altında toplama kararı aldı. Bu yeni yapılanma ile birlikte, enerji ve dijital alanlarda işbirliği ve karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sabancı Holding, enerji ve dijital iş kollarını doğrudan aynı liderlik altında toplama kararı alarak bu alanlardaki işbirliği ve karar alma süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, şirket, 2029 stratejik yol haritası kapsamında enerji ve dijital iş kollarını aynı liderlik altında birleştirerek büyüme hedeflerine yönelik yeni bir organizasyon yapısına geçti.

Bu kapsamda hisselerinin tamamı Sabancı Holding'e ait olan DxBV'nin çatısı altında yer alan şirketler, faaliyetlerine Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler'e doğrudan bağlı olarak devam edecek.

Yakın zamanda Sabancı Holding CEO'luğu görevini üstlenen Zaimler, mevcut rolüne ek olarak, topluluk bünyesindeki yurt içi ve küresel enerji operasyonlarına liderlik etmeye de devam edecek. Bu yeni yapılanmayla, enerji ve dijital iş kolları arasındaki sinerjinin artırılması, büyüme girişimlerine daha etkin bir şekilde odaklanılması ve yatırım süreçlerinde icra hızının artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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