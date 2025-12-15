Haberler

Sabancı Holding'den CarrefourSA'nın satış iddialarına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Sabancı Holding, CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi veya satışıyla ilgili iddiaların asılsız olduğunu ve ellerinde bu konuda kesin bir karar bulunmadığını bildirdi.

Sabancı Holding, CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Hacı Ömer Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada çeşitli basın yayın organları, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'nin (CarrefourSA) paylarının satışı ve şirketin faaliyetlerinin farklı şekillerde yapılandırılmasına ilişkin olarak çeşitli haber ve yorumlar yer aldığı anımsatıldı.

Sabancı Holding'in iştiraklerin sermaye verimliliğini, portföy getirisini ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan, uzun vadeli değer yaratmaya odaklı bir yaklaşımı benimsediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, portföyümüzdeki şirketler için 'büyütme', 'dönüştürme', 'operasyonel ve finansal performansını iyileştirme' ve 'çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi' düzenli olarak ele alınmaktadır. İlgili mecralarda yer alan CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır."

