Ryanair yüksek maliyetler nedeniyle Berlin'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair, yüksek maliyetler ve Berlin Brandenburg Havalimanı'nın (BER) ek zam kararını gerekçe göstererek 24 Ekim 2026 itibarıyla Berlin üssünü kapatacağını duyurdu.

Ryanair tarafından yapılan açıklamada, yüksek işletme maliyetleri nedeniyle Almanya uçuş planında yeniden kısıtlamaya gidileceği belirtildi.

Şirketin aldığı karar kapsamında, 7 uçaklık Berlin üssünün kapatılacağı, söz konusu uçakların düşük maliyetli AB ülkelerine kaydırılacağı ve kış tarifesinde Berlin uçuşlarının yüzde 50 azaltılacağı bildirildi.

Açıklamada, Berlin Havalimanı'ndaki ücretlerin Kovid-19 salgını öncesine göre yüzde 50 artmasına rağmen, yolcu trafiğinin 36 milyondan 26 milyona gerilediği vurgulandı.

Şirket, buna rağmen havalimanı yönetiminin 2027-2029 yılları için yüzde 10'luk ek bir zam kararı almasını "anlaşılmaz" olarak nitelendirdi.

Ryanair'in açıklamasında, söz konusu karardan etkilenen pilot ve kabin ekiplerine Avrupa genelindeki diğer birimlerde görev teklif edileceği ve şirketin Almanya dışındaki büyüme stratejisinin ise hız kesmeden süreceği belirtildi.

Ryanair DAC Üst Yöneticisi (CEO) Eddie Wilson, konuyla ilgili değerlendirmesinde "Berlin üssümüzü kapatmaktan başka alternatifimiz kalmadı. Havalimanının fahiş ücretleri ve hükümetin vergi rejimi nedeniyle Berlin'deki trafiğimiz 4,5 milyondan 2,2 milyona gerileyecek. Bu, yıllık 2 milyon koltuk kaybı anlamına geliyor," ifadelerini kullandı.

Wilson, Alman havacılık sektörünün rekabet gücünü kaybettiğini belirterek, "Alman havacılığı çökmüş durumda. Hükümet rekabet edilemez olduğunu kabul ediyor ancak vergileri veya yüksek havalimanı ücretlerini düşürmek için hiçbir strateji geliştirmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Ryanair'in yanı sıra Easyjet ve Wizz Air gibi diğer düşük maliyetli hava yollarının da yüksek maliyetler nedeniyle Almanya pazarından uzaklaşarak sefer sayılarını düşürmesi dikkati çekiyor.

Alman koalisyon hükümeti, koalisyon protokolünde havacılık maliyetlerini düşürme sözü vermişti. Ancak yüksek seyreden maliyetler sebebiyle Almanya havacılık sektörünün, Kovid-19 krizi sonrası toparlanma sürecinde pek çok ülkenin gerisinde kaldığı belirtiliyor.

Diğer taraftan, ülkede, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, bilet vergileri Mayıs 2024 artışı öncesindeki seviyeye düşürülecek. Bu hamleyle, vergi yükünün hafifletilerek havacılık sektörünün rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Sektör temsilcileri, İran'daki savaş durumu ile uçak yakıtı fiyatlarındaki artış ve tedarik sıkıntılarının hava yolu şirketleri için ek zorluklar oluşturduğuna dikkati çekiyor.