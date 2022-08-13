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Rüzgar tersine döndü! Benzinden sonra bir okkalı zam da motorine geliyor

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Dün gece benzine gelen zammın ardından pazartesi motorinin litre fiyatına da 1 lira 26 kuruş zam yapılacak. Gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,44 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye ve İzmir'de 24,57 TL'ye yükselecek.

Petrol fiyatlarında son günlerde kaydedilen yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün benzine gelen zammın ardından hafta başında motorine de zam gelecek.

1 LİRA 26 KURUŞ ZAM

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 15 Ağustos Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılacak. Pazartesi gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,44 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye ve İzmir'de 24,57 TL'ye yükselecek.

BENZİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLDU?

Dün geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,15 TL'ye, Ankara'da 21,28 TL'ye, İzmir'de 21,27 TL'ye yükseldi. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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Yorumlar (2)

Mehmet Yilmaz:

yok agam bunlar bızımle dalga gecıyorlar ındırım ustune 48 saat gecmeden zam koyuyorlar 1 tl ındırım 1.26 zam nasıl ındırım BIZ VATANDAŞ OLARAK INDIRIM ISTEMIYORUZ SABIT BIRAKIN ARTIK BU MAZOT BENZIN FIYATLARINI

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tamer topaloglu:

O zaman TL dolar kuru sabitlenmesi gerek. Maaşını neyle almak istiyorsun

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