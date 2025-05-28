Rusya Maliye Bakanı: Bütçe Yükümlülüklerini Yerine Getireceğiz

Rusya Maliye Bakanı: Bütçe Yükümlülüklerini Yerine Getireceğiz
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, olası ilave yaptırımlara rağmen bütçe yükümlülüklerini yerine getireceklerini açıkladı. Kömür sektöründeki zorluklara rağmen, devlet desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'ya yönelik olası ilave yaptırım ve kısıtlamalar olması halinde bütçe yükümlülüklerini tümüyle yerine getireceklerini söyledi.

Siluanov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da ülkesinin federal bütçesine ilişkin konuştu.

Rusya'da gelirlerin düştüğü kömür sektöründeki durumu değerlendiren Siluanov, "Kömür endüstrisindeki zor duruma rağmen, genel olarak durumun kritik olduğunu söyleyemem. Açıkça devlet desteği gerektiriyor." dedi.

Siluanov, Rusya'ya yönelik olası yeni yaptırımların bütçeye etkisine ilişkin konuşarak, "İlave kısıtlamalar ve yaptırımlar getirilse bile, bütçemizde bu yıl için öngörülen her şey yerine getirilecektir." ifadesini kullandı.

İlave yaptırımlar halinde, mali ve makroekonomik istikrarı sağlamak ve bütçeyi dengelemek için çalışmalar yapacaklarına işaret eden Siluanov, vergi mevzuatında önemli bir değişikliği planlamadıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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