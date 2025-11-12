Rusya, İlk Defa Yuan Cinsinden Devlet Tahvili İhraç Edecek

Rusya Maliye Bakanlığı ilk defa yuan cinsinden Rus devlet tahvillerinin (OFZ) ihraç edileceğini duyurdu.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, aralık ayında planlanan OFZ ihracına ilişkin bilgiye yer verildi.

Rusya'nın ilk defa yuan cinsinden borçlanacağına işaret edilen açıklamada, "Rusya Federasyonu devlet tahvillerinin yuan cinsinden ilk ihracının hacmi ve kupon oranları, 2 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek talep toplama sürecinin sonuçlarına göre belirlenecek. Teknik ihracın ise 8 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Ülkede, OFZ ihracının yuan cinsinden yapılmasına ilişkin istişareler 2015'ten bu yana devam ederken, Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından hız kazanmıştı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yaptırımlar nedeniyle uluslararası kaynaklardan borç alamayan ülkesinin, OFZ'leri dost ülkelerin para birimleri üzerinden ihraç etmeye hazırlandığını söylemişti.