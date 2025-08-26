Rusya ile Boeing Arasında Titanyum Ortak Girişimi Umut Veriyor

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, titanyum üreticisi VSMPO-AVISMA ile ABD'li Boeing şirketi arasındaki ortak girişimin tekrar faaliyete geçmesi konusunda beklenti içinde olduklarını söyledi.

Manturov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'dan titanyum ithalatında kısıtlamalar uyguladığına işaret etti.

Rusya'nın ise herhangi bir kısıtlama uygulamadığını belirten Manturov, "Bu nedenle meslektaşlarımız tekrar titanyum alabilirler. Ayrıca, VSMPO-AVISMA ile Boeing arasındaki ortak girişimin tekrar faaliyete geçeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Manturov, söz konusu girişimin Rusya'nın Sverdlovsk bölgesindeki "Titanyum Vadisi" adlı bölgede planlandığı bilgisini vererek, "Bu ortak bir yatırımdı ve tüm taraflar için fayda sağlayacak yatırım projesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük titanyum üreticisi VSMPO-AVISMA, Ukrayna savaşı öncesinde Airbus ve Boeing gibi şirketlere de titanyum ürünleri temin ediyordu. Boeing, Rusya'dan titanyum ithalatını 2022'de durdurmuştu.