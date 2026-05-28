Rusya'dan Ermenistan'a sebze-meyve ithalatına kısıtlama

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisinden (Rosselhoznadzor) yapılan açıklamada, Ermenistan menşeli ve bu ülkeden gönderilen domates, salatalık, biber, yeşillik ve çileğe yönelik geçici kısıtlamanın 30 Mayıs'tan itibaren uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, kararın, Ermenistan'dan Rusya'ya yapılan yaş sebze ve meyve sevkiyatlarında ihlallerin artması ve bitki sağlığı güvenliğinin sağlanması amacıyla alındığı kaydedildi.

Rusya, 22 Mayıs'tan itibaren Ermenistan'dan çiçek ithalatına da geçici kısıtlama getirmişti.

Son dönemde Rusya ile Ermenistan yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekiyordu.