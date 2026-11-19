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Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Sazanov, "dost olmayan ülkelerden" ithal edilen lüks gıda ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin en geç 2027 başında artırılmasının planlandığını bildirdi.

Sazanov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, söz konusu ürünlere daha yüksek gümrük vergileri uygulanmasını öngören düzenleme taslağının kısa süre içinde hazırlanacağını söyledi.

Taslağın yakın zamanda hükümete sunulacağını belirten Sazanov, "Artırılmış gümrük vergisi oranlarının en geç yeni yıldan itibaren yürürlüğe girmesini hedefliyoruz." dedi.

Rusya, Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşılık 2014'ten bu yana bazı gıda ürünlerine ithalat yasağı uyguluyor. Eylül 2026'da söz konusu yasağı 2028 sonuna kadar uzatan Rus hükümeti, kasım ayında da "dost olmayan ülkelerden" ithal edilen bazı alkollü içkilerin gümrük vergisini yüzde 35'e yükseltmişti.

Rusya, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeyi 2022'de "dost olmayan ülkeler" listesine almıştı. Moskova yönetimi, bu ülkelerden yapılan ithalata yönelik ek vergileri Batı'nın yaptırımlarına karşı alınan önlemler kapsamında değerlendiriyor.

Kaynak: AA