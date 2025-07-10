Rusya'da Yeni Bütçe Çalışmaları Başladı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, gelecek üç yıla yönelik bütçenin hazırlanması için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Her şeyi ekonominin gelişimi, halkın desteklenmesi ve özel askeri operasyonla ilgili konuların çözümü arasında dengelemek gerekiyor." dedi.

Siluanov, Rusya'da devam eden bütçe çalışmalarına ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere konuştu.

Yeni bütçe çalışmalarında ekonomi ve sosyal alan arasındaki dengeleri gözden geçireceklerine işaret eden Siluanov, "Yeni bütçe döngüsü için hazırlıklara başladık. Bütçe kuralları doğrultusunda hareket edeceğiz." diye konuştu.

Bütçe konusunda belirli harcama limitlerinin bulunduğunu vurgulayan Siluanov, "Bu nedenle öncelikleri belirleyeceğiz. Her şeyi ekonominin gelişimi, halkın desteklenmesi ve özel askeri operasyonla ilgili konuların çözümü arasında dengelemek gerekiyor." dedi.

Siluanov, söz konusu yaklaşımın gelecek üç yıla yönelik bütçenin hazırlanmasında belirleyici olacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkesinin gelecek yıldan itibaren askeri harcamaları azaltmayı planladığını ifade etmişti.