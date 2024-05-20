Rusya'da Tıbbi İzotop Üretimi Başlıyor
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Leningrad Nükleer Güç Santrali'nde Samaryum-153 isimli tıbbi izotop üretimi yapacağını duyurdu. İzotopun kemik metastazlarında ağrıyı hafifletmek ve ilerlemesini engellemek için kullanıldığı belirtildi.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, elektrik enerjisi bölümü Rosenergoatom'a bağlı Leningrad Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) Samaryum-153 isimli tıbbi izotop üretimi yapılacağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosenergoatom, çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan Molibden-99, İyot-131 ve Lutesyum-177 üretimi de yapıyor.
Leningrad NGS'de Samaryum-153 isimli tıbbi izotop üretimine başlanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu izotopun üretimine başlanmadan önce bir parti deneme üretimi yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, şirketin Leningrad NGS'de Samaryum-153 tıbbi izotopunun üretim lisansını almasının ardından bunu üretmek için başlangıç maddesinin pilot ışınlamasını başarıyla gerçekleştirdiği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Leningrad NGS Direktörü Vladimir Pereguda, Samaryum-153 içeren radyofarmasötiklerin kemik metastazlarında ortaya çıkan ağrıyı hafifletmek için yaygın olarak kullanıldığını belirterek, "Samaryum-153 izotop tedavisi opioid analjezik kullanımından kaçınmayı mümkün kılarken, kemik metastazlarının ilerlemesini de engelleyerek ağrının kalıcı olarak giderilmesini sağlayabilir." ifadesini kullandı.