Rusya'da Tıbbi İzotop Üretimi Başlıyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, elektrik enerjisi bölümü Rosenergoatom'a bağlı Leningrad Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) Samaryum-153 isimli tıbbi izotop üretimi yapılacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosenergoatom, çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan Molibden-99, İyot-131 ve Lutesyum-177 üretimi de yapıyor.

Leningrad NGS'de Samaryum-153 isimli tıbbi izotop üretimine başlanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu izotopun üretimine başlanmadan önce bir parti deneme üretimi yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin Leningrad NGS'de Samaryum-153 tıbbi izotopunun üretim lisansını almasının ardından bunu üretmek için başlangıç maddesinin pilot ışınlamasını başarıyla gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Leningrad NGS Direktörü Vladimir Pereguda, Samaryum-153 içeren radyofarmasötiklerin kemik metastazlarında ortaya çıkan ağrıyı hafifletmek için yaygın olarak kullanıldığını belirterek, "Samaryum-153 izotop tedavisi opioid analjezik kullanımından kaçınmayı mümkün kılarken, kemik metastazlarının ilerlemesini de engelleyerek ağrının kalıcı olarak giderilmesini sağlayabilir." ifadesini kullandı.