Rus petrolünde indirimin azaldığı, bazı güzergahlarda primli satıldığı açıklandı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol talebinin arttığını ve bazı güzergahlarda primli satışların yapıldığını açıkladı. Novak, petrol üretimini artırma kapasitesinin bulunduğunu, ancak süreç için zamana ve yatırımlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Novak, başkent Moskova'da, küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Novak, başkent Moskova'da, küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın petrol üretimini artırma kapasitesinin bulunduğuna işaret eden Novak, "Ancak bunun için hem zamana hem de yatırıma ve finansal kaynaklara ihtiyaç var. Bu nedenle bu süreç hızlı değil, kademeli bir süreç." diye konuştu.

Novak, petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirebileceklerini belirterek, gerekmesi halinde Kazakistan'dan geçen boru hatları, Karadeniz ve Baltık Denizi'ndeki limanları kullanabileceklerini söyledi.

Küresel petrol arzında darlık yaşandığını vurgulayan Novak

Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle navlun maliyetlerinin ise arttığını belirten Novak, "Hürmüz Boğazı'nda çok sayıda tankerin mahsur kalması sonucu, dünyada petrol ve petrol ürünleri taşıyan tanker sayısı azaldı. Rekabet yüksek, bu nedenle fiyatlar biraz yükseldi." diye konuştu.

Novak, Rusya'nın çok sayıda üründe ana ihracatçılar arasında yer aldığına işaret ederek, gümrük vergisi savaşları ve yaptırımların yoğunlaştığı küresel ortamda dost ülkelerle ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.

Rusya'nın benzin ihracatında ise tekrar kısıtlamaya gidebileceğini belirten Novak, bu konuda yarın Rus şirketleriyle bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı

Trump'tan NATO'ya tarihi rest: Bu dönüm noktasını asla unutmayın
Ronaldo'nun nişanlısından olay paylaşım

Ünlü isimden olay olan paylaşım
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Yok artık Okan Buruk! Kabul ederse paraya para demez
Tayland felaketi yaşıyor! Benzin bitti, klimalar çalışmıyor, turizm 3 haftada çöktü

Savaş ülkeyi felakete sürükledi! Benzin bitti, klimalar çalışmıyor
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi 1 yıldır işe gelmeden maaş alıyor

Maaş var, mesai yok! Skandala adı karışan isim bakın kimin eşi çıktı
Ronaldo'nun nişanlısından olay paylaşım

Ünlü isimden olay olan paylaşım
Galatasaray'dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk

Haberi okuyanlar "Helal olsun" demeden edemiyor
Savaşın ortasında güldürmeyen şaka

Savaşın ortasında güldürmeyen şaka!