Rusya'daki yeni otomobil satışlarında Çinli markaların payı geriledi

Güncelleme:
Rusya'da yeni otomobil satışlarında Çin markalarının pazar payı, geçen yılın aynı dönemine göre %54,2'den %44,7'ye geriledi. Toplamda 127 bin 900 otomobil satışında, 57 bin 200'ü Çin markalarına ait. Lada'nın satış payı da %10 gerileme gösterdi.

Rusya merkezli Avtostat'ın Direktörü Sergey Tselikov, ülkedeki yeni otomobil satışlarında Çin markalarının payının kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,2'den yüzde 44,7'ye gerilediğini açıkladı.

Tselikov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rus otomobil sektörüne dair değerlendirmede bulundu.

Rusya'da geçen ay 127 bin 900 otomobil satıldığını belirten Tselikov, "Satılan araçların 57 bin 200'ü Çin markalarına aitti. Çin üretimi otomobillerin payı kasımda 9,5 puan düşerek yüzde 44,7'ye geriledi." ifadesini kullandı.

Tselikov, Lada'nın da yeni satışlardaki payının 10 puan gerilediğini, yeni Rus markalarının paylarını ise artırdıklarını kaydetti.

Söz konusu dönemde, Belarus markası Belgee'nin payını yüzde 2,6'dan 6,5'e çıkardığına işaret eden Tselikov, Rusya'ya "alternatif kanallar" üzerinden ithal edilen küresel markaların payının da yüzde 6,9'dan 13,2'ye çıktığını ifade etti.

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar lideri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiklerini açıklamıştı.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, Çinli şirketlerin ülkeye ihracatının ve yerli üreticilerin üretimi artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
500
