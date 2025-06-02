Rosatom, Özbekistan'da Düşük Güçlü Nükleer Santralin İlk Reaktör Ekipmanını Üretmeye Başladı

Rosatom, Özbekistan'da Düşük Güçlü Nükleer Santralin İlk Reaktör Ekipmanını Üretmeye Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Özbekistan'da inşa edilen düşük güçlü nükleer güç santralinin ilk ünitesi için reaktör ekipmanı üretimine başladı. 205 tonluk özel alaşımlı çelik külçe dökümü gerçekleştirildi ve nükleer reaktör sürecinin başlangıcı olarak kabul edildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Özbekistan'da inşa edilen düşük güçlü nükleer güç santralinin ilk ünitesi için reaktör ekipmanı üretim sürecine başladı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin makine mühendisliği bölümü bünyesindeki AEM-Special Steels'in metalürji tesisinde, Özbekistan'da inşa edilen düşük güçlü nükleer güç santralin RITM-200N reaktör kabında bağlantı oluşturmak amacıyla makine üreticileri tarafından kullanılmak üzere 205 tonluk özel alaşımlı çelik külçe döküldü.

Çelik döküm işlemi, nükleer reaktör oluşturma sürecinin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

AEM-Special Steels'deki tüm teknolojik işlemler tamamlandıktan sonra metalürjik ham metal, reaktör kabının tek bir ünite halinde montajı için makine mühendisliği bölümünün diğer işletmelerine nakledilecek.

Rosatom'un reaktör ekipmanının ilk parçasının üretimine ilişkin Özbekistan Uluslararası Enerji Fuarı 2025'te yaptığı sunum etkinliğine, enerji sektörünün temsilcileri, uzmanlar, ilgili bakanlık ve daire başkanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Igor Kotov, şunları kaydetti:

"Özbekistan'daki düşük güçlü NGS inşaatı projesinin pratik uygulamasına geçiş, yabancı ortakların küçük nükleer teknolojilere olan yüksek ilgisini ve Rosatom'un bu alandaki çözümlerine olan güvenini gösteriyor. Makine Mühendisliği Bölümü işletmeleri, buzkıran filosunda birkaç yıldır faaliyette olan RITM serisi reaktör ünitelerinin üretiminde gerekli kapasiteye ve deneyime sahip. Uzmanlığımız ve yetkinliklerimiz, Özbekistan'daki LPNPP için altı RITM-200N reaktör ünitesinin tamamının üretiminde uygulanacak."

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
İzmir'de krizi tırmandıracak sözler! Belediye başkanı, grev yapan işçileri böyle azarladı

Belediye başkanı, parmak sallayarak grev yapan işçileri böyle azarladı
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Kasa sırasında tartıştığı kadını kızının önünde darp etti

Kasa sırasında tartıştığı kadını kızının gözü önünde tekme tokat dövdü
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Altın fiyatları kızışan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselişe geçti

Altın fiyatlarında savaş etkisi! Fiyatlar uçuşa geçti
Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük

Rusya'nın kalbine yapılan saldırılarda hasarın boyutu çok büyük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.