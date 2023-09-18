Rönesans Holding, ENR'nin 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde 9. sırada

Rönesans Holding, dünya inşaat sektörüne yönelik en köklü ve saygın değerlendirmelerden olan ENR'nin 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' 2023 listesinde Avrupa şirketleri arasında 9'uncu sırada yer aldı.

Dünyanın en uzun ve en derin demiryolu tüneli Gotthard Base, Avrupa'nın en yüksek binası Lakhta Center, dünyanın en büyük doğalgazdan benzin üretim tesisi olan Türkmenistan GTG, dünyanın en fazla izolatöre sahip binası Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi. En zorlu ve birbirinden farklı coğrafyalarda, böyle yüzlerce kritik ve stratejik öneme sahip projelere imza atan Rönesans Holding için gelenek bozulmadı. Uluslararası inşaat sektörünün en prestijli yayını ENR (Engineering News Record) tarafından her yıl hazırlanan 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde Rönesans bu yıl da zirvedeki yerini korumayı başardı.

Yapılan açıklamaya göre, global müteahhitlik firmalarının merkezlerinin bulunduğu ülkeler dışındaki gelirlerinin esas alarak hazırlandığı listede Rönesans, 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde 38'inci, Avrupa'da ise 9'uncu sırada yer aldı. Küresel ölçekte inşaat ve yatırım projelerinin içerisinde yer alan ve aralarında Hollanda, Almanya, İsviçre, Orta Asya ülkeleri ve Karayipler'in de bulunduğu 30 ülkedeki şirketleri ile doğrudan faaliyette bulunan Rönesans Holding, 2015 yılından bu yana Avrupa'nın en büyük ilk 10 uluslararası müteahhitlik şirketi arasında yer alırken, Türk şirketleri arasındaki liderliğini de koruyor.

Dünya devleriyle birlikte yazılan bir başarı hikayesi

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp Rönesans'ın ENR listesindeki yeri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sekiz yıldır, hiç kesintisiz Avrupa'nın en büyük 10 uluslararası inşaat şirketinden biri olduk; bundan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de dünyanın farklı coğrafyalarında prestijli ve katma değeri yüksek projelere odaklanmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız gibi, uluslararası ortaklarımızın çok kıymetli desteklerini yanımıza alarak hedefimize ilerleyeceğiz. Uluslararası finans ve ihracat kredi kuruluşları ile yıllar içinde oluşturduğumuz iş birliğiyle, yakın zamanda Sri Lanka'da gerçekleştirdiğimiz projeye benzer, dünyanın gelişmekte olan bölgelerine temiz su ve güvenli altyapı çözümleri ulaştırmak gibi sayısız yeni projeyi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

2015 yılında Rönesans bünyesine katılan Hollanda merkezli inşaat ve gayrimenkul geliştirme şirketi Ballast Nedam, Hollanda hükümeti ve Hollanda ihracat kredi kuruluşu Atradius'un destek ve finansmanıyla Sri Lanka'da Su Temini projesini hayata geçirmişti. Bu proje ile Hemmathagama bölgesinde yedi köyde yaşayan yaklaşık 100 bin kişi temiz suya ulaşabilecek.

"Yeni ülkelerde büyümek için satın alma ve ortaklıklara devam edeceğiz"

2022 yılını JV gelirleriyle konsolide olarak 4,3 milyar dolar ciro ile tamamlayan, söz konusu dönemde 2 milyar doları Avrupa, 1,1 milyar dolarlık kısmı ise diğer coğrafyalardan olmak üzere yurtdışından toplam 3,1 milyar dolar ciro elde eden Rönesans, global satın alma ve ortaklıklarla büyümesini sürdürüyor. "Önümüzdeki dönemde özellikle grubun rekabet avantajını artırmaya, teknik kapasitesini yükseltmeye ve yeni ülkelerde büyümeye yönelik şirket satın almalarına devam etmeyi planlıyoruz" diyen Ilıcak, "Bu kapsamda 2014'te Alman Heitkamp'ı, 2016 yılında ise 145 yıllık geçmişi ile Hollanda'nın en büyük 10 inşaat şirketinden biri olan Ballast Nedam'ı bünyemize kattık. Böylece Hollanda, Almanya, İsviçre ve İngiltere'deki faaliyetlerimizi önemli oranda arttırdık. Yaklaşık 30 ülkedeki şirketimizle toplam ciromuzun yüzde 70'inden fazlasını yurt dışından elde ediyoruz. Rönesans, 2015 yılından bu yana Avrupa'nın en büyük 10 uluslararası şirketi arasında yer alıyor. Ortaklıklar ve satın almalar ile birlikte bu ivmeyi daha da artıracağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL