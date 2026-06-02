Rize Ziraat Odası Başkanı Arslan'dan üreticilere çay hasadına ara verilmesi çağrısı

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, yoğunluk ve fiyat düşüşünü önlemek için çay üreticilerine kısa süreli hasada ara vermelerini önerdi.

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, yaş çay sezonunda oluşan yoğunluğun azaltılması ve ürünün değerinde satılabilmesi için üreticilere kısa süreli hasada ara vermeleri çağrısında bulundu.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda yaygınlaşan motorlu çay toplama makineleriyle hasadın hız kazandığını, bunun da günlük işleme kapasitesinin üzerinde ürün toplanmasına neden olduğunu belirtti.

Bu durumun ÇAYKUR alım noktalarında ve özel sektör fabrikalarında ciddi yoğunluk oluşturduğunu vurgulayan Arslan, üreticilerin kısa süreli de olsa hasada ara vermesi gerektiğini kaydetti.

Sürecin kontrollü yönetilmemesi halinde çayın taban fiyatın altında alınabileceği uyarısında bulunan Arslan, çayın en iyi saklanma şeklinin dalında bekletilmesi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
