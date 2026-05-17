Rize'de çay sezonu karşılama programı düzenlendi

Rize'de yeni çay sezonu, düzenlenen hasat, yarışmalar ve tadım programı ile başladı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çay sezonu, "Bir Yaprakla Başlar" sloganıyla düzenlenen renkli bir programla karşılandı. İlçeye bağlı Elmalık Mahallesi'ndeki etkinlik, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde çeşitli kurumların katkılarıyla gerçekleşti. İlk çay hasadının yapıldığı programda, çay toplama yarışması ve butik çay tadımı katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikle çay kültürünün yaşatılması ve yeni nesillere aktarılmasının hedeflendiği belirtildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı