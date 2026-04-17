Rize'de "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı" başladı

Rize ve Artvin Valiliğince bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı" başladı.

Doğu Karadeniz'in turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtma hedefiyle Çay Çarşısı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen fuarın açılışında konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan menfur bir hadise sebebiyle fuar konseptini değiştirdiklerini söyledi.

Baydaş, 2023'te spor turizmine ilişkin çalıştay yaptıklarını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu meseleyi bir başlık olarak ele aldığımızda gördük ki bölgemize ve şehrimize uyan alt başlıklara odaklanmamız gerekiyor. Biz Kaçkar by UTMB organizasyonunu yine dağ merkezli, Kaçkarlar merkezli bir organizasyon olarak başlattık ve bu sene ikincisini gerçekleştireceğiz. Kış döneminde muazzam bir potansiyelimizin olduğu ama hiçbir aktivitemizin olmadığını gördük. Kar motoru, dağ kayağı, kayaklı koşu şampiyonları ile ilgili hem Dünya Şampiyonası hem Avrupa Şampiyonası hem Türkiye Şampiyonaları ile ilgili adımlar attık ve bunların bir kısmının ikincisini, bir kısmının üçüncüsünü gerçekleştireceğiz."

Rize ve Artvin'i birlikte değerlendirdiklerini ifade eden Baydaş, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz bugün turizm konuşabiliyorsak, bu saydığımız ulusal ve uluslararası organizasyonları konuşabiliyorsak, bunun en temel dayanağı Rize-Artvin Havalimanı'dır. Turizm fuarımız ortak. Kaçkar Turizm Birliği de bu ortaklığın ete kemiğe bürünmüş halidir." dedi.

Artvin Vali Vekili Berker Çırak ise iki şehrin doğasını, kültürünü, emeğini ve misafirperverliğini ortak bir vizyon etrafında buluşturduklarını söyledi.

Kaçkarlar'ın eşsiz bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Berker, "Yaylalarımız, buzul göllerimiz, yürüyüş rotalarımız, coşkun derelerimiz ve köklü kültürel mirasımız, ziyaretçilerine sadece bir seyahat değil, unutulmaz bir yaşam tecrübesi fırsatı sunmaktadır. Rize ve Artvin olarak bizler, iş birliğini esas alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Kaçkarlar bir bütündür." ifadelerini kullandı.

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu da Doğu Karadeniz'in turizmde sıçrama yapacağı tarihi bir ana birlikte şahitlik ettiklerini belirtti.

Kaçkar Turizm Fuarı'nı bölgenin geleceğine yön verecek güçlü bir iradenin sahaya yansıması olarak gördüklerini ifade eden Mertoğlu, "Rize'miz ve Artvin'imiz tabiatın en cömert davrandığı, yeşilin her tonunun hayat bulduğu, eşsiz bir coğrafya. Bu iki şehir sadece komşu değil, aynı zamanda Kaçkar Dağları etrafında birleşen, ortak değerler, ortak kültür etrafında bütünleşen iki güçlü merkezdir." dedi.

Mertoğlu, Kaçkar Dağları'nın Rize ile Artvin arasında uzanan iki şehri birbirine bağlayan ve bölgenin en güçlü ortak markası olan eşsiz bir doğa mirası olduğunu kaydetti.

Programda, Rize Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Öksüz, Rizem Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Burak Avcı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı da birer konuşma yaptı.

Turizm sektöründeki firmaların yer aldığı fuar, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Fikret Delal
