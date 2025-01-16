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Rize'de Gemi Adamı Yetiştiren Fiterlik Kursu Tamamlandı

Rize'de Gemi Adamı Yetiştiren Fiterlik Kursu Tamamlandı
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Rize'de 18 öğrenci, deniz ticaretinde çalışmak üzere düzenlenen Fiterlik Kursunu tamamladı ve sertifikalarını aldı. Kurs süresince temel denizcilik eğitimleri ile iş güvenliği, yangın güvenliği gibi konularda eğitimler de verildi.

Rize'de gemilerde çalışmak üzere Fiterlik Kursuna başlayan 18 öğrenciye sertifikaları verildi.

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, özel bir denizcilik şirketi, İŞKUR ve Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol kapsamında deniz ticaretinde çalışmak üzere gemi adamı yetiştirilmesi amacıyla açılan kurs tamamlandı. Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aldıkları 6 aylık kursu tamamlayan 18 öğrenci sertifikalarını alarak gemi adamı olmaya hak kazandı. Gemide çalışma alanları genel itibariyle tamir olacak olan 18 öğrenciye kurs boyunca torna, tesviye ve kaynak, boru işlerini yapmaları için eğitimler verildi. Bunun yanı sıra kursiyerlere iş güvenliği ve sağlığı eğitimleri, yangın eğitimleri de verildi. Eğitimleri tamamlanarak gemilerde fiter olarak çalışmak üzere kurs bitiren olan 18 mezuna düzenlenen törenle sertifikaları dağıtıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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