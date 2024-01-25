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Rize-Artvin Havalimanı CAT-2 Işıklandırma Standartlarına Geçiyor

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Rize-Artvin Havalimanı, düşük görüş mesafesinde uçakların piste inişini kolaylaştırmak için CAT-2 ışıklandırma standartlarına geçiyor. CAT-2 sistemi sayesinde havalimanına inebilme mesafesi 300 metreye kadar düşürülecek ve uçakların pisti pas geçme oranı yüzde 80 azalacak. Bu durum, havalimanında uçuş iptallerinin azalmasına katkı sağlayacak.

Rize- Artvin Havalimanı görüş mesafesinin düşük olduğu zamanlarda uçakların piste inişini kolaylaştıracak CAT-2 ışıklandırma standartlarına geçiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı, CAT-2 standartlarına yükseltiliyor. CAT-2 ışıklandırma sistemi ihale edildi. Uçakların havalimanına inebilmesi için 800 metre mesafe gerekirken, Rize-Artvin havalimanında CAT-2 sistemi sayesinde mesafe 300 metreye kadar düşürülecek. CAT-2 sistemiyle beraber havalimanına görüş mesafesinin düşük olduğu zamanlarda uçakların pisti pas geçme oranını yüzde 80 azaltmış olacak. Havalimanı uçuş iptallerinin azalmasına bu sayede katkı sağlayacak.

TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Rize-Artvin Havalimanı için müjdeyi duyuran AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, havalimanının teknik donanımlarının takip edildiğinin altını çizerek, "Daha konforlu hizmet için ikinci aletli iniş sistemi ve CAT-2 ışıklandırma sistemi ihale edilmiş, şubat ayında montaj çalışmalarına başlanacaktır" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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