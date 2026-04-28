Rize-Artvin Havalimanı yılın ilk çeyreğinde 294 bin yolcuya hizmet verdi

Türkiye'nin deniz üzerine dolguyla inşa edilen ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı, yılın ocak-mart döneminde 294 bin 302 yolcu ağırladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre, geçen yıl ocak-mart döneminde 225 bin 582 yolcuya hizmet veren havalimanını, bu yılın aynı döneminde 294 bin 302 kişi kullandı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AA muhabirine, göreve başladığı dönemde havalimanında 1 milyonuncu yolcunun karşılandığını belirterek, yolcu sayısının her geçen yıl artacağını söyledi.

Kentte hava yolu şirketlerinin yöneticilerinin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını dile getiren Baydaş, ek sefer taleplerinin ele alındığını ifade etti.

Baydaş, ilave seferlerin ve turizm hareketliliğinin yolcu sayısındaki artışa katkı sağladığını, yaz mevsiminde yükselişin daha da belirgin hale geleceğini söyledi.

Yıl sonunda 1 milyon 500 bin yolcu sayısına ulaşmayı öngördüklerini belirten Baydaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Havalimanımız potansiyeli itibarıyla iyi kullanılan ve sefer sayıları da başarılı bir biçimde artan, dolu dolu geçen bir havalimanı. Bunun bu manada geri dönüşlerini bu rakamlar bize veriyor, doğruluyor. Havalimanının bu dolulukla kullanılmasıyla her yönüyle sadece turizm değil, şehrin ekonomisi, sanayisi için ciddi getirileri oluyor ve olmaya devam edecek."

"Havalimanı ve hastane ekseninde sağlık turizmi konuşulacak"

Rize Şehir Hastanesinin açılmasının ardından havalimanı ve hastane ekseninde sağlık turizmi konuşulacağını dile getiren Baydaş, şunları kaydetti:

"Lojistik liman tamamlandığında havalimanıyla bağlantılı olarak da ticaret ve taşımacılığı konuşuyor olacağız. Turizmle ilgili biz artık hava yolu taşımacılığıyla birlikte sektörü ve ivmelerini konuşuyoruz, konuşacağız. Bunların her birinin temelinde bir havalimanının varlığı, o havalimanının kullanışlı olması temel taşı oluşturuyor. Dolayısıyla bu rakamlar her geçen gün artacaktır. Yakın coğrafyamızın, Artvin'imizin hatta Gürcistan'ın etkisini görüyoruz. Bu seferlerin dolu dolu olmasıyla gelecekte bu rakamların artarak devam edeceğini, ihtiyaç oldukça da bunların revize edileceğini, güncelleneceğini ifade etmek istiyorum."

Baydaş, Rize-Artvin Havalimanı'nın bir "hayal projesi" olduğunu dile getirerek, "Belki yıllarca üzerine konuşulmuş bir projedir. Denizin üzerine dolgu olarak gerçekleşmiş bir havalimanıdır. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.