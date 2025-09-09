Rize-Artvin Havalimanı'ndan Ağustos Ayında 127 Bin Yolcu Geçti

Rize-Artvin Havalimanı'nı geçen ay 127 bin 137 yolcu kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü verilerine göre, ağustosta Rize-Artvin Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 116 bin 260, dış hat yolcu trafiği ise 10 bin 877 kişi oldu. Toplam yolcu sayısı 127 bin 137 olarak gerçekleşti.

Rize-Artvin Havalimanı'ndan ağustosta iç hatlarda 707, dış hatlarda ise 94 olmak üzere 801 sefer yapıldı. Yük trafiği ise 1174 ton olarak hesaplandı.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise Rize-Artvin Havalimanı'nı 742 bin 468 yolcu kullandı, 5 bin 8 sefer düzenlendi.