Rize-Artvin Havalimanı'ndan Ağustos Ayında 127 Bin Yolcu Geçti
Rize-Artvin Havalimanı, ağustos ayında toplam 127 bin 137 yolcu ağırladı. İç hatlardaki yolcu sayısı 116 bin 260, dış hatlardaki yolcu sayısı ise 10 bin 877 olarak kaydedildi. Yılın sekiz ayında ise toplamda 742 bin 468 yolcu hizmet aldı.
Rize-Artvin Havalimanı'nı geçen ay 127 bin 137 yolcu kullandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü verilerine göre, ağustosta Rize-Artvin Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 116 bin 260, dış hat yolcu trafiği ise 10 bin 877 kişi oldu. Toplam yolcu sayısı 127 bin 137 olarak gerçekleşti.
Rize-Artvin Havalimanı'ndan ağustosta iç hatlarda 707, dış hatlarda ise 94 olmak üzere 801 sefer yapıldı. Yük trafiği ise 1174 ton olarak hesaplandı.
Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise Rize-Artvin Havalimanı'nı 742 bin 468 yolcu kullandı, 5 bin 8 sefer düzenlendi.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Ekonomi