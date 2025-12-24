İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "rüşvet", "siyasal ve askeri casusluk", "FETÖ/PYD"ye yardım suçlarımdan yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanana ünlü avukat Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı.

Epözdemir'in banka hesapları ve para trafiğine dair kapsamlı bilgilerin yer aldığı raporda yüklü miktarda nakit işlem tespit edildi.

BANKA HESABINDAN DEVASA PARA YATIRMA İŞLEMLERİ

Epözdemir'in banka hesaplarında 2020-2025 yılları arasında toplamda yaklaşık 270 bin Euro, 5.6 milyon Dolar ve 84.7 milyon TL tutarında yüksek miktarda nakit yatırma işlemi tespit edildi.

FATİH TERİM VE DİLAN POLAT'A PARA AKTARMIŞ

Epözdemir'in 2017–2025 yılları arasında en fazla para transferi yaptığı 10 kişi de listelendi. Listede, ofis çalışanı Dilan Polat'a 5 milyon 619 bin TL, Fatih Terim'e 5 milyon 432 bin 608 TL transfer yapıldığı belirtildi. En yüksek tutarlı transferin ise tanıdıklarına yaptı. Epözdemir bir tanıdığına 117 milyon 780 bin TL aktardığı belirtildi.

5 MİLYON DOLARLIK İŞLEM

Raporda Rezan Epözdemir; 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden yararlandığı iddiasıyla toplamda 5 milyon 650 bin ABD doları (yaklaşık 241 milyon 903 bin TL) bankacılık sistemine dahil ettiği belirtildi.

İşlem açıklamasında, "7256 sayılı kanun uyarınca varlık barışı olarak 2021-2022 yılı için nakit yatan" yazıldığı ancak paranın yurtdışından getirildiğine dair bir kayıt bulunmadığı, bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden yapıldığı görüldü.

DİKKAT ÇEKEN "AİLE" DETAYI

Ayrıca Epözdemir'in yakınları üzerinden çok sayıda taşınmaz bulunduğu, 2017–2025 döneminde kayınvalidesine tam 117 milyon liralık para transferi yaptığı bilgisi de yer aldı.

Epözdemir'in annesi (Herdem Epözdemir), eşi (Hande Epözdemir) ve kayınvalidesi (Hülya Kurtaran) üzerindeki mal varlığı ve hesap hareketleri de incelendi. Bu kişilerin mali profilleriyle uyumsuz şekilde üzerlerine yüklü miktarda gayrimenkul tescil edildiği ve hesaplarına kaynağı belirsiz nakit girişleri olduğu saptandı.

Epözdemir'in annesi Herdem Epözdemir'in Rezan'ın şirketinde muhasebe çalışanı olarak SGK kaydının bulunduğu,2018-2025 tarihleri arasında hesabına 28 farklı kişiden 102 milyon 372 bin TL para geldiği, 87 farklı kişiye ise 205 milyon 633 bin TL gönderdiği ve transfer hacminin 2024 yılında olağanüstü seviyelere çıktığı bilgisi yer aldı.