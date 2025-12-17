Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, depolanan her 100 kilogram Antep fıstığı için ayrı ürün senedi düzenlenecek; talep edilmesi durumunda parti bazında tek blok senet de mümkün olacak.

  • Lisanslı depolarda her 100 kilogram Antep fıstığı için ayrı ürün senedi düzenlenmesi kararlaştırıldı.
  • Antep fıstığının tartımı, depolanması ve blok ürün senedi uygulamasına ilişkin esaslar belirlendi.
  • 100 kilogramı aşan parti halindeki Antep fıstığının toplam miktarı için blok halinde tek ürün senedi düzenlenmesi mümkün olacak.

TARTIM VE DEPOLANMAYA İLİŞKİN ESASLAR BELİRLENDİ

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Antepfıstığı Lisanslı Depo Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, Antep fıstığının tartımı, depolanması ve blok ürün senedi uygulamasına ilişkin esaslar belirlendi.

HER 100 KİLO İÇİN AYRI ÜRÜN SENEDİ

Buna göre, depolanan ürünün her 100 kilogramı için ayrı ürün senedi düzenlenecek. Mudinin talebi ve lisanslı depo işletmesinin kabulü halinde, 100 kilogramı aşan parti halindeki Antep fıstığının toplam miktarı için blok halinde tek ürün senedi düzenlenmesi mümkün olacak. Bu durumda blok ürün senedinin üzerine parti Antep fıstığının toplam ağırlığı yazılacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
title