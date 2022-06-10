Rektör Özkan: "Üniversitemiz ve BATEM, araştırmalarıyla Antalya tarımına öncü olmaya devam ediyor" - Haberler

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü (BATEM) ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Tarım, Antalya ve ülkemizin geleceği. Ülkemizi ve Antalya'mızı tarımsal alanda kalkındırmak için iş birliklerimize devam edeceğiz" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, BATEM ziyaretinde Akdeniz Üniversitesi olarak Antalya tarımının kalkınması için iş birliklerine devam edeceklerini vurguladı.

"Tarımda öncü olmayı sürdüreceğiz"

Tarımın Antalya'nın köşe taşlarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Rektör Özkan, "Geleceğimiz tarım ile refaha erecek. Biz de Akdeniz Üniversitesi olarak Antalya'nın tarımsal kalkınmasında elimizden geleni yapıyoruz. Ziraat Fakültemiz şehrin değerli kuruluşlarından olan BATEM ile de birlikte projeler geliştiriyor ve her anlamda birbirine destek oluyor" dedi.

BATEM'in narenciye ve lavanta bahçesini de gezen Rektör Özkan, "Üniversitemiz ve BATEM, araştırmalarıyla Antalya tarımına öncü olmaya devam ediyorlar. Tarım Antalya ve ülkemizin geleceği. Ülkemizi ve Antalya'mızı tarımsal alanda kalkındırmak için iş birliklerimize devam edeceğiz. BATEM'de yapılan tarımsal araştırmalar Akdeniz Bölgesi'ne ışık oluyor. Tarımsal alanda yapılan araştırmalarda ve çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür borçluyuz" şeklinde konuştu.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü de çalışmaları hakkında Rektör Özkan'a bilgi verdi.

Rektör Özkan'a BATEM ziyaretinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Cengiz Erdurmuş, Mustafa Soysal, Ali Öztop, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Uzun, Doç. Dr. Demir Özdemir, Genel Sekreter Ali Evren İmre eşlik etti. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi