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Rekabet Kurulunca 7 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı

AA - Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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Rekabet Kurulunca 7 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, dayanıklı tüketim malları, soğutma makineleri, elektrikli aletler ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, dayanıklı tüketim malları, soğutma makineleri, elektrikli aletler ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, söz konusu teşebbüslerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Çetinler Dayanıklı Tüketim Malları San ve Tic LTD Şti, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ, Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti, Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret AŞ, Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi, Punto Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

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