Üye Girişi
Haberler

Rekabet Kurulu'ndan Nestle Türkiye'ye 346 milyon lira ceza

Güncelleme:

Rekabet Kurulu, bayilerinin satış fiyatlarına müdahale ettiği ve bayilerin satış yapacakları bölgeleri/müşterileri belirlediği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Nestle'ye 346 milyon TL idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'ye 346 milyon 911 bin 505 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

SATIŞ FİYATLARINA MÜDAHALE EDİYORLARDI

Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre; Kurul'un şirketin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

346 MİLYON LİRA CEZA ÖDEYECEKLER

Dosyayı müzakere eden Kurul, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin ilgili kanunu ihlal ettiğine ve teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul, teşebbüse 346 milyon 911 bin 505 lira idari para cezası verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Rekabet Kurulu Türkiye Nestle Ekonomi Güncel Haberler

1000

Yorumlar (3)

MHSN SRC :

israil malı almayın.BOYCOTT

9
2
yanıtYanıtla
Gerçekçi Olalım:

bana hiç inandırıcı gelmedi... bayinin işine neden karışsın, bayiye sattıktan sonra bayi isterse bedava dağıtsın...

3
1
yanıtYanıtla
Zonguldak’lı Şükrü :

Serbest piyasa maalesef rekabeti getirmedi. Hukuk sistemi düzensiz olduğundan açgözlü firmaların iştahı kabardı. Ülkemizde 1’e yüz kar marjı var. Bu sebeple küçük üretici ve esnafta bir bir iflas ediyor. Verilen ceza çerez parası.

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title