Haberler

Rekabet Kurulundan Uber'in Getir'in bazı faaliyetlerini devralmasına izin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rekabet Kurulu, Uber Technologies Inc.'in Getir AŞ'ye ait çevrim içi yemek ve hızlı tüketim malları sipariş ve teslimat iş kollarını devralmasına, Uber'in sunduğu taahhüt paketi çerçevesinde izin verdi. Taahhütler arasında Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım yapılması da yer alıyor.

Rekabet Kurulu, Uber Technologies Inc. tarafından Getir AŞ'nin bazı hizmet kollarının devralma işlemine taahhütler çerçevesinde izin verdi.

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre Kurul, Uber Technologies Inc. tarafından Getir Perakende Lojistik AŞ'ye ait çevrim içi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri iş kolu ile çevrim içi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı hizmetleri işinin tek kontrolünün devralınmasına Uber Technologies Inc. tarafından sunulan taahhüt paketi çerçevesinde onay verdi.

Söz konusu taahhütler kapsamında, Uber Technologies Inc. tarafından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım yapılmasına yönelik sunulan taahhüdün, yüksek nitelikli istihdamı desteklemesi, yerel mühendislik kabiliyetlerini güçlendirmesi ve Türkiye'nin dijital altyapısı ve teknoloji altyapısının gelişimine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Gerekçeli karar daha sonra Kurumun internet sitesinde yayımlanacak.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanır istatistik! Kanada ceza sahasına 97 kez girdi

Dünya Kupası'nda oynanan maça bakın! Yorumu size bırakıyoruz

70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama

Hakkındaki dev suçlamayı kabul etti: Beni bağışlayın
Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı

Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı
Montella günler sonra patladı: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm

Günler sonra patladı: Onlardan daha çok Türk'üm
Geri manevra faciaya dönüştü! 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Ölüm böyle geldi!
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin

Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Çorum'da kazaya karışan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Yolun ortasında terk edilmiş halde bulundu! Gerçek sonra ortaya çıktı