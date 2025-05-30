Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Rekabet Kurulu tarafından yeniden satış fiyatına müdahale ve satış kısıtlamaları iddialarıyla hakkında soruşturma açılan Arzum Elektrikli Ev Aletleri A.Ş., süreci uzlaşma ve taahhütle tamamladı. Şirket, 4054 sayılı Kanun kapsamında ihlal tespit edilen konularda taahhütler verdi, cezası %25 indirimle 11,4 milyon TL olarak belirlendi.

YENİDEN SATIŞTA FİYAT MÜDAHALESİNE UZLAŞMA İNDİRİMİ

Rekabet Kurulu'nun 9 Mayıs 2025 tarihli kararına göre, Arzum'un yeniden satıcıların satış fiyatlarını belirleyerek rekabet kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Uzlaşma başvurusunda bulunan şirket, cezada %25 oranında indirim hakkı kazandı ve 2023 yılı gayrisafi gelirine göre 11.402.467,87 TL idari para cezası aldı.

BÖLGE VE MÜŞTERİ KISITLAMASINA TAHAHÜTLÜ DÜZENLEME

Arzum'un, distribütör ve bayilerine yönelik bölge/müşteri kısıtlaması getirdiği iddialarına ilişkin olarak da Rekabet Kurumu devreye girdi. Şirket, bu uygulamaları kaldıracağını taahhüt ederek, sözleşmelere açık hüküm ekleyeceğini ve tüm iş ortaklarına bilgilendirme yapacağını bildirdi.

REKABET HUKUKU EĞİTİMİ ZORUNLU HALE GELİYOR

Arzum ayrıca, taahhüt kapsamında her yıl düzenli rekabet hukuku eğitimi vereceğini ve sektörde rekabet bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yapacağını taahhüt etti. Bu düzenlemeler hem distribütörler hem de bayiler açısından bağlayıcı hale getirildi.

3 AYLIK UYGULAMA SÜRECİ BAŞLADI

Rekabet Kurulu, Arzum'un sunduğu taahhütlerin kabulüne karar verdi ve şirketin bayilik sözleşmeleri üzerindeki değişiklikleri 1 ila 3 ay içerisinde Kuruma sunmasını zorunlu kıldı. Bu gelişmeyle birlikte dosya kapatıldı ve ilgili soruşturma sona erdi.

Kurul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Rekabet Kurulu (Kurul) tarafından 24.04.2025 tarihli ve 25-16/383-179 sayılı kararı ile;

ARZUM tarafından sunulan nihai taahhütlerin, dosya kapsamında tespit edilen, yeniden satıcıların satış yapacağı bölge/müşterilere yönelik getirilen bölge/müşteri kısıtlamasına ilişkin ihlal iddiası bakımından rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabulüne ve ilgili teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilmesine,

Söz konusu taahhütler doğrultusunda yapılan değişikliklerin Rekabet Kurulunun kısa kararının tebliğinden itibaren

Distribütörler ile imzalanacak Bayilik Sözleşmeleri bakımından 1 (bir) ay içinde,

Bayiler ile imzalanacak Bayilik Sözleşmeleri ve diğer taahhüt maddeleri bakımından 3 (üç) ay içinde Rekabet Kurumuna intikal edecek şekilde tevsik edilmesine,

20.02.2025 tarih ve 25-07/177-M(1) sayılı Kurul kararı uyarınca yürütülen sruşturmanın yeniden satıcıların satış yapacağı bölge/müşterilere yönelik getirilen bölge/müşteri kısıtlamasına ilişkin ihlal iddiası bakımından sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Yeniden satış fiyatının tespitine ilişkin uzlaşma başvurusu bakımından ise, Kurul tarafından 09.05.2025 tarihli ve 25-18/422-198 sayılı kararı ile;