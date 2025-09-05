Red Bull Cliff Diving Serisi Mostar Köprüsü'nde Yapıldı
Red Bull Cliff Diving Serisi'nin Bosna Hersek etabı, dünyaca ünlü Mostar Köprüsü'nde gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin oluştuğu atlayışlar, kadın ve erkek kategorilerinde yapıldı ve binlerce kişi tarafından takip edildi.
Red Bull Cliff Diving Serisi'nin Bosna Hersek etabı, dünyaca ünlü Osmanlı mimari eseri Mostar Köprüsü'nde gerçekleştirildi.
Mostar Köprüsü'nün üzerine kurulan platformdan yapılan atlayışlar, renkli görüntülere sahne oldu.
Binlerce kişinin takip ettiği atlayışlar, kadın ve erkek olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi.
Yarın sona erecek olan Bosna Hersek etabında, kazananlara ödülleri verilecek.
Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Ekonomi