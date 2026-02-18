Ramazan'da işletmelere sahura kadar açık kalma izni

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, lokanta, kafe, kahvehane ve pastanelerin Ramazan ayı boyunca sahur saatine kadar açık kalabileceğini açıkladı.

Başkan Şadan, alınan kararın hem esnafın ekonomik faaliyetlerini desteklemek hem de vatandaşların Ramazan ayındaki sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Özellikle iftar sonrası artan yoğunluk ve sahur öncesi taleplerin dikkate alındığını ifade eden Şadan, uygulamanın ilgili kurumlarla yapılan istişareler sonucunda netleştiğini söyledi. Şadan açıklamasında, "Ramazan ayı boyunca lokanta, kafe, kahvehane ve pastanelerimiz sahur saatine kadar hizmet verebilecek. Esnafımızın mağduriyet yaşamaması ve vatandaşlarımızın da huzurlu bir şekilde hizmet alabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır" dedi. Kararın ilçe genelindeki işletmeleri kapsadığını vurgulayan Şadan, esnafın belirlenen kurallara ve kamu düzenine riayet etmesinin önemine dikkat çekti. Gürültü, çevre temizliği ve genel asayiş konularında hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirten Şadan, tüm işletme sahiplerine hayırlı ve bereketli bir Ramazan temennisinde bulundu. Yeni düzenlemenin özellikle küçük esnaf açısından ekonomik hareketlilik sağlaması beklenirken, vatandaşların sahur öncesi ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabileceği ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı