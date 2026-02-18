Ramazan alışverişi yapan vatandaş, ödediği paraya isyan etti: Şaka değil, şoktayım

Ramazan öncesi alışveriş yapan bir vatandaş, markette ödediği tutar karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi. Alışveriş fişini ve poşetleri gösteren vatandaş, aldığı ürünlerin büyük bölümünün sebze ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluştuğunu ifade etti.

"ŞAKA DEĞİL, ŞOKTAYIM"

"Burada kuru gıda, deterjan gibi ürünler görebiliyor musunuz? Sadece sebze, ıvır zıvır… Burası toplamda 5 bin TL tuttu. Şaka değil, şoktayım" diyen vatandaş, fiyat artışlarına tepki gösterdi.

"FİYAT DÜŞÜRMELERİ GEREKİRKEN..."

Ramazan ayı öncesinde fiyatların düşmesi gerektiğini savunan vatandaş, "Ramazan geldi diye millet fiyatları düşürmesi gerekiyorken daha çok pahalılaştırıyor" ifadelerini kullandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, çok sayıda kullanıcı da artan market fiyatlarına yönelik benzer tepkiler dile getirdi.

