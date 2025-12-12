Haberler

Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Güncelleme:
Ons altın ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle gram altın 5 bin 912 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Küresel belirsizlikler ve Fed'in faiz indirimi altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

  • Gram altın fiyatı 5 bin 912 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü.
  • Ons altın 4 bin 381 dolara ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi ve 2025 yılında yüzde 64 değer kazandı.
  • Ons gümüş 65 dolar seviyesini görerek tüm zamanların rekoruna ulaştı.

Gram altın fiyatları iç piyasada yeni bir rekora imza attı. Ons altının 4 bin 308 dolar seviyesinin üzerine çıkmasının ardından gram altında da hızlı bir yükseliş yaşandı. Spot piyasada gram altın 5 bin 912 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü.

Gün içinde yaklaşık yüzde 1 oranında değer kazanan gram altın, yıl genelinde güçlü seyrini sürdürdü. Ons altın 2025 yılı boyunca yüzde 64'lük artışla 4 bin 381 dolara ulaşarak tarihi zirvesini yenilerken, gram altın yatırımcısına yıl genelinde yüzde 100'e yakın getiri sağladı.

YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ NEDENLER

Ons altındaki yükselişin yanı sıra dolar/TL kurundaki rekor seviyeler, gram altının tarihi zirveye ulaşmasında etkili oldu. Küresel piyasalarda Orta Doğu, Asya-Pasifik ve Avrupa'daki jeopolitik risklerin artması, savaş ihtimalleri, ticaret gerilimleri ve siyasi belirsizlikler güvenli liman talebini güçlendirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba gecesi politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50–3,75 aralığına çekmesi de altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

GÜMÜŞTE DE REKOR SEVİYELER

Altındaki yükselişin yanı sıra gümüş fiyatları da dikkat çekti. Ons gümüş 65 dolar seviyesini görerek tüm zamanların rekoruna ulaştı. Günün ilerleyen saatlerinde ons gümüş 63,97 dolardan işlem gördü. Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyir ve ons gümüşteki rekorlar gram gümüşü de yukarı taşıdı. Gram gümüş 87,94 liraya yükseldi.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarızwktnktmgp:

sokayım yapacağınız habere. 6200 üde görmüştü

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKral Cıplak:

bu sadece bizim ülkemizde oluyor çünkü istikrar yok adalet yok haksızlık diz boyu

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLuton Town:

admin haberi girene kadar 5.930 oldu

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa:

tüm zamanların rekoru 6265 lira EY HABERLER.COM EDİTÖRLERİ. sırf haber olsun diye haber yapıyorsunuz.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

