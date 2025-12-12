Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Gram altın fiyatları iç piyasada yeni bir rekora imza attı. Ons altının 4 bin 308 dolar seviyesinin üzerine çıkmasının ardından gram altında da hızlı bir yükseliş yaşandı. Spot piyasada gram altın 5 bin 912 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü.

Gün içinde yaklaşık yüzde 1 oranında değer kazanan gram altın, yıl genelinde güçlü seyrini sürdürdü. Ons altın 2025 yılı boyunca yüzde 64'lük artışla 4 bin 381 dolara ulaşarak tarihi zirvesini yenilerken, gram altın yatırımcısına yıl genelinde yüzde 100'e yakın getiri sağladı.

YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ NEDENLER

Ons altındaki yükselişin yanı sıra dolar/TL kurundaki rekor seviyeler, gram altının tarihi zirveye ulaşmasında etkili oldu. Küresel piyasalarda Orta Doğu, Asya-Pasifik ve Avrupa'daki jeopolitik risklerin artması, savaş ihtimalleri, ticaret gerilimleri ve siyasi belirsizlikler güvenli liman talebini güçlendirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba gecesi politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50–3,75 aralığına çekmesi de altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

GÜMÜŞTE DE REKOR SEVİYELER

Altındaki yükselişin yanı sıra gümüş fiyatları da dikkat çekti. Ons gümüş 65 dolar seviyesini görerek tüm zamanların rekoruna ulaştı. Günün ilerleyen saatlerinde ons gümüş 63,97 dolardan işlem gördü. Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyir ve ons gümüşteki rekorlar gram gümüşü de yukarı taşıdı. Gram gümüş 87,94 liraya yükseldi.