Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

Güncelleme:
Altın fiyatlarında son bir ayda dikkat çeken artış yaşandı. Bir kuyumcunun paylaştığı verilere göre, 1 kilogram altının fiyatı 15 Eylül 2025'te 4 milyon 929 bin TL iken, 15 Ekim 2025'te 5 milyon 787 bin TL'ye yükseldi. Böylece altın bir ayda yaklaşık 858 bin lira değer kazandı.

Altın piyasasındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Bir kuyumcunun paylaştığı verilere göre, yalnızca bir ay içinde 1 kilogram altının fiyatı yaklaşık 858 bin lira arttı.

Kuyumcunun paylaştığı tabloya göre;

  • 15 Eylül 2025'te 1 kilogram altının fiyatı 4 milyon 929 bin TL,
  • 15 Ekim 2025 itibarıyla ise 5 milyon 787 bin TL seviyesine yükseldi.

YENİ REKORLAR GELEBİLİR

Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizlikler, Orta Doğu gerilimi ve merkez bankalarının faiz politikalarındaki dalgalanmaların altın fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini belirtiyor. Yatırımcılar, ons altın fiyatının yükseliş eğilimini sürdürmesi halinde yıl sonuna kadar yeni rekorların gelebileceğini ifade ediyor.

GRAM ALTINDA TARİHİ SEVİYE

Öte yandan 17 Ekim 2025 itibarıyla gram altın 5.910 TL'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Sabah saatlerinde gram fiyatı 5.888 TL civarında işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN 10 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Kapalıçarşı'da hareketli saatler yaşanıyor. Gram altın 6.125 – 6.200 TL aralığında alınıp satılırken, çeyrek altın tarihinde ilk kez 10 bin TL eşiğini geçti. Kuyumcularda çeyrek altın, 10.040 – 10.145 TL aralığında işlem görüyor.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

ülkenin emeklisi asgari ücretlisi sürünürken ancak bu kadar dşşşk geçilir

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıridvanmuhammet:

kilosu olan sevinsin bize ne biz ancak kıra nasıl ödenir onun derdindeyiz

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeymur:

bu kazanç değil bu başka birşey......tl nin çöküşü....

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdam Bey:

altına waaauuuw diyenler var, Bitcoin’u $17000’den alan bugün sattı, 5 kat yaptı paralar biz göbek attık sıra alt coin’ler var onlarda bi 10 kar yapsa süper olacak.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
