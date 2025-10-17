Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

Altın piyasasındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Bir kuyumcunun paylaştığı verilere göre, yalnızca bir ay içinde 1 kilogram altının fiyatı yaklaşık 858 bin lira arttı.

Kuyumcunun paylaştığı tabloya göre;

15 Eylül 2025'te 1 kilogram altının fiyatı 4 milyon 929 bin TL,

15 Ekim 2025 itibarıyla ise 5 milyon 787 bin TL seviyesine yükseldi.

YENİ REKORLAR GELEBİLİR

Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizlikler, Orta Doğu gerilimi ve merkez bankalarının faiz politikalarındaki dalgalanmaların altın fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini belirtiyor. Yatırımcılar, ons altın fiyatının yükseliş eğilimini sürdürmesi halinde yıl sonuna kadar yeni rekorların gelebileceğini ifade ediyor.

GRAM ALTINDA TARİHİ SEVİYE

Öte yandan 17 Ekim 2025 itibarıyla gram altın 5.910 TL'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Sabah saatlerinde gram fiyatı 5.888 TL civarında işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN 10 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Kapalıçarşı'da hareketli saatler yaşanıyor. Gram altın 6.125 – 6.200 TL aralığında alınıp satılırken, çeyrek altın tarihinde ilk kez 10 bin TL eşiğini geçti. Kuyumcularda çeyrek altın, 10.040 – 10.145 TL aralığında işlem görüyor.