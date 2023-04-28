Radyoloji Uzm. Dr. Ayhan Duman Medical Point Gaziantep'te

Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyoloji Ünitesi modern cihazlarıyla ve uzman kadrosunu güçlendirerek bölgede referans olmaya devam ediyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyoloji Ünitesi modern cihazlarıyla ve uzman kadrosunu güçlendirerek bölgede referans olmaya devam ediyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Radyoloji Uzm. Dr. Ayhan Duman Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Duman, 2004 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimini tamamladı ve 2013 yılında ise Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Uzmanlık eğitimini bitirdi.

2013 ile 2015 yılları arasında Şanlıurfa M. Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Duman, 2015-2023'te ise Gaziantep'te özel sektörde hizmet verdi.

Duman, Türk Radyoloji Derneği ve Gaziantep Tabipler Odası üyesi.

Duman'ın ilgi alanları ise; yenidoğan hastalıkları, varis, nadir hastalıklar, kanser, gebelik olmakla birlikte, yenidoğan ve çocuklarda konjenital ve gelişimsel hastalıkların tanısı, Perkutan varis tedavileri (Lazer, Radyofrekans, Glue, Skleroterapi vs.), nadir hastalıkların tanısı, kanser hastalarının tanı ve takiplerinin radyolojik olarak değerlendirilmesi, ayrıntılı gebelik ultrasonografisi, organ biopsileri olarak öne çıkıyor.