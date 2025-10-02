Haberler

Quick Sigorta QTeam ile Yılın Ekibi Ödülünü Kazandı
Quick Sigorta, QTeam ile birlikte Smart-i Awards 2025'te 'Yılın Ekibi' kategorisinde altın ödül aldı. Ödül töreninde sigorta sektörünün geleceği ve yenilikçi çözümler tartışıldı.

Quick Sigorta, QTeam ile Smart-i Awards 2025'te 'Yılın Ekibi' kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Quick Sigorta, Türk sigorta sektörünün dinamik ve inovatif ekibi QTeam ile Smart-i Awards 2025'te 'Yılın Ekibi' kategorisinde altın ödülün sahibi oldu. 29 Eylül'de Swiss Otel'de gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Sigorta sektörü artık yalnızca riskleri güvence altına alan bir yapı olmanın ötesine geçiyor, aynı zamanda geleceği inşa eden, topluma yön veren ve yenilikçi çözümleriyle değer oluşturan bir ekosisteme dönüşüyor" dedi.

Törende 'Sahnenin Yıldızı' konulu panelde ise Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy söz aldı.

Sınır tanımayan tutku, yıl boyunca süren etki

QTeam, Quick Sigorta'nın 'hareket halinde iletişim' stratejisinin yaşayan simgesi olarak öne çıkıyor. QTeam'in başarısının arkasında Türkiye genelinde düzenlediği etkinliklerle sigorta farkındalığını artırma ve markayı sahaya taşıma stratejisi bulunuyor. Firma, QTruck ve QKaravan mobil deneyim araçları ve ödüllü Quick Routes ekibiyle Türkiye'nin dört bir yanında şehir festivallerinden motosiklet festivallerine, yerel kutlamalardan sosyal sorumluluk projelerine kadar farklı konseptlerde sigortacılığı halk ile buluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamlı saha çalışmaları, firmanın 'sigorta yalnızca poliçeden ibaret değildir, ilişkiden ve deneyimden beslenir' vizyonunu da sahaya taşıyor. Bugünün yanında yarının da markası olmayı hedefleyen QTeam, sezon boyunca Türkiye'nin dört bir yanına yayılan etkinliklerle markanın nabzını tutuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
