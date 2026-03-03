Haberler

Hürmüz Boğazı'nda Tarım Şoku Bekleniyor

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler nedeniyle emtia ve tarımda "şok yaşanacağı" değerlendirmesini yaptı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Küresel kükürt, üre, amonyak ve fosfat ticaretinde Hürmüz Boğazı'nın kritik rol oynadığına işaret eden Dmitriyev, "Gübre ve dolayısıyla tarım piyasaları, Hürmüz Boğazı'ndan büyük ölçüde etkilenmektedir. Önümüzdeki dönemde büyük emtia ve tarım şokları yaşanacak." ifadelerini kullandı.

Rusya, küresel gübre dahil çeşitli tarım ürünlerinde önemli üretici ve ihracatçılar arasında.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
