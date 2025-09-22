Haberler

PTT AŞ'den Ahilik Geleneği Temalı Anma Pulu

PTT AŞ, 35 lira bedelli 'Ahilik Geleneği' konulu anma pulu ve 70 lira bedelli ilk gün zarfını satışa sundu. Filatelik ürünler, PTT iş yerlerinde ve çevrimiçi olarak erişilebilir olacak.

Ptt AŞ, "Ahilik Geleneği" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Ahilik Geleneği" konulu 35 lira bedelli (36x52 milimetre boyutunda) anma pulu ile söz konusu pula ait 70 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Filatelik ürünlerin satışıyla birlikte "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "Ahilik Geleneği 22.09.2025 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
