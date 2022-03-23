"PTT Akıllı Esnaf" ile avantajlı pos hizmeti

Ptt AŞ, esnafa ve sosyal medya üzerinden satış yapan kişi ya da kurumlara, özel komisyon avantajları sunan "Ptt Akıllı Esnaf" sanal ve fiziki POS hizmetini hayata geçirdi.

Ptt Akıllı Esnaf hizmetiyle ödeme alan kullanıcılara, ürünlerini PTT Kargo ile göndermeleri durumunda ise yüzde 20 indirim uygulanıyor.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren PTT AŞ'den aldığı bilgiye göre, PTT'nin geliştirdiği "PTT Akıllı Esnaf" POS ile hem satıcıya hem de alıcıya birbirinden farklı avantajlar sağlıyor.

Sosyal medya satışlarında hem satıcılara hem alıcılara güven veren hizmet kapsamında, 8 marka kredi kartına taksit, mobil uygulama ile kolay kullanım, indirimli kargo, herhangi bir banka hesabıyla başvuru gibi çözümler müşterilerle buluşuyor.

Uygulama, satıcılara uygun komisyon oranlarıyla kredi kartı ile ödeme alma imkanı sağlarken, alıcılar ise ödemeyi ister peşin ister taksitle yapabiliyor.

PTT Akıllı Esnaf sanal POS uygulaması, satıcı iş yerinin web sitesine entegre edilebildiği gibi web sitesi olmayan esnafa ve sosyal medya satıcılarına da link ile satış imkanı veriyor. Fiziki POS cihazıyla tahsilat yapmak isteyen iş yerlerine de 4 marka kredi kartına taksit imkanı sağlayan akıllı POS cihazları sunuluyor.

Müşteriye ve ürüne özel ödeme linki

Esnaf ve sosyal medya üzerinden satış yapan kişi ya da kurumlar, PTT Akıllı Esnaf ödeme hizmetini PTT iş yerlerinden veya akilliesnaf.ptt.gov.tr web sitesinden başvuru yaparak kullanmaya başlayabiliyor. Üyeliğin onaylanmasının ardından web sitesi üzerinden kendilerine özel şifre ile sisteme giriş yapan satıcılar, ödeme işlemlerini kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

PTT Akıllı Esnaf sanal POS hizmeti, iş yerinden veya sosyal medya üzerinden satış yapan esnafa, özel linkle ödeme seçeneğiyl kolaylık sağlıyor. PTT Akıllı Esnaf mobil uygulamasına veya akilliesnaf.ptt.gov.tr web adresine kullanıcı ismi ve şifresiyle giriş yapan kullanıcılar, daha sonra "müşteriye özel link oluştur" veya "ürün linki ile ödeme alma" seçenekleri ile ödeme işlemi oluşturabiliyor.

PTT Akıllı Esnaf ile alınan tüm ödemelerde 3D secure güvenlik alt yapısı kullanılırken, müşterinin cep telefonuna gelen güvenlik kodu girişi yapılmadan ödeme işlemi gerçekleştirilemiyor.

Kargolar yüzde 20 indirimli

PTT Akıllı Esnaf sanal POS kullanan satıcılar, ödemesini aldığı ürünü PTT Kargo ile indirimli gönderme avantajından da faydalanabiliyor. Sistem üzerindeki referans numarasıyla PTT iş yerlerine giden kullanıcılara kargo gönderiminde yüzde 20 indirim uygulanıyor. Sistem üzerinden indirimli kargo gönderim bedeli de hesaplanabiliyor.

PTT Akıllı Esnaf sanal POS hizmetinde aylık sabit ücret, işletim ücreti, aidat, POS kullanım ücreti bulunmuyor.

Satıcıların, PTT Akıllı Esnaf sanal POS hizmetiyle birden çok bankayla anlaşma yapmasına gerek kalmadığı gibi ayrı ayrı bankalara ödenen sanal POS entegrasyon ücreti, işlem ve işletim ücreti, yıllık sanal POS aidatı gibi masraflar da ortadan kalkıyor. Yeni üyelerden, üyeliklerinin ilk 3 ayında 1000 liraya kadar olan tek çekim işlemlerinde komisyon ücreti alınmıyor. Üyeler ayrıca Pttcell "işyerim tarifesi"nin avantajlı paketlerinden de faydalanabiliyor.

Proje kapsamında PTT Akıllı Esnaf mobil uygulaması da hayata geçirildi.