Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Necdet Budak'tan açıklama Açıklaması

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Necdet Budak, ziraatçı bir akademisyen ve çiftçi çocuğu olarak Türk tarımının gelişmesi için gayret göstereceğini söyledi.

Budak, yaptığı açıklamada, TBMM'de 2 dönem milletvekilliği, 2017-2025 tarihleri arasında da Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından Ege Üniversitesinde rektörlük görevinde bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin finansal alanda önemli kurumlarından Ziraat Bankasında yönetim kurulu üyeliğine getirildiğini anımsatan Prof. Dr. Budak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanı'mıza takdirleri için teşekkür ediyorum. Çiftçilere finansal destek sağlamak amacıyla 1888 yılında kurulan Ziraat Bankasında görev almak büyük onur. Ziraatçı bir akademisyen ve çiftçi çocuğu olarak Türk tarımının gelişmesi için gayret göstereceğim. Ziraat Bankasının tarım politikalarındaki çalışmalarında yer almak ayrı bir heyecan veriyor. Son dönemde dünyada yaşanan gelişmeler gıdaya erişimin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Dolayısıyla tarım ve tarımsal üretim bu anlamda büyük önem kazanıyor. İnşallah Ziraat Bankası ile üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz."