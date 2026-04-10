Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Necdet Budak'tan açıklama Açıklaması

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Necdet Budak, Türk tarımının gelişmesi için çaba göstereceğini ve çiftçilere destek olacağını belirtti.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Necdet Budak, ziraatçı bir akademisyen ve çiftçi çocuğu olarak Türk tarımının gelişmesi için gayret göstereceğini söyledi.

Budak, yaptığı açıklamada, TBMM'de 2 dönem milletvekilliği, 2017-2025 tarihleri arasında da Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından Ege Üniversitesinde rektörlük görevinde bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin finansal alanda önemli kurumlarından Ziraat Bankasında yönetim kurulu üyeliğine getirildiğini anımsatan Prof. Dr. Budak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanı'mıza takdirleri için teşekkür ediyorum. Çiftçilere finansal destek sağlamak amacıyla 1888 yılında kurulan Ziraat Bankasında görev almak büyük onur. Ziraatçı bir akademisyen ve çiftçi çocuğu olarak Türk tarımının gelişmesi için gayret göstereceğim. Ziraat Bankasının tarım politikalarındaki çalışmalarında yer almak ayrı bir heyecan veriyor. Son dönemde dünyada yaşanan gelişmeler gıdaya erişimin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Dolayısıyla tarım ve tarımsal üretim bu anlamda büyük önem kazanıyor. İnşallah Ziraat Bankası ile üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 gün boyunca yerin 300 metre altında kaldı! İlk sözleri bakın ne oldu

Yerin 300 metre altında 13 gün! İlk sözleri bakın ne oldu
Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu

Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
13 gün boyunca yerin 300 metre altında kaldı! İlk sözleri bakın ne oldu

Yerin 300 metre altında 13 gün! İlk sözleri bakın ne oldu
Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı

Tarih yazdığı maçtan sonra söyledikleri ortalığı yıktı

Hazal Kaya’dan çarpıcı itiraf: Beden sağlığımı harcadım

Çarpıcı itiraf: O parayla gayrimenkul zengini olurdum