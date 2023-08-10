Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan MYK Başkanlığına seçildi
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Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanlığına Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan seçildi. MYK'nin 3'üncü Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda İlhan, başkanlık görevine getirildi.
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanlığına Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan seçildi.
MYK'nin 3'üncü Olağanüstü Genel Kurulu, Kurumun konferans salonunda yapıldı.
Başkanlık Divanının seçilmesiyle başlayan genel kurulda, gündeminin onaylanmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Açılış konuşmalarının ardından, boş olan MYK Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeliklerinin seçimine geçildi.
Delegelerin oylarıyla MYK Başkanlığına Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan seçildi.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Ekonomi