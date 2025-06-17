Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan, GCM Yatırım'ın Sermaye Piyasaları Danışmanı Oldu

GCM Yatırım'ın Sermaye Piyasaları Danışmanlığı pozisyonuna, Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pamukkale Üniversitesi'nde akademik çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Küçükkaplan, temel analizler ve sermaye piyasalarına yönelik araştırmalar yapıyor.

Küçükkaplan, marka değerlemesi, işletme finansmanı, işletme sermayesi yönetimi, sermaye piyasaları, menkul kıymetler ve finansal piyasaların etkinliği gibi alanlarda hem akademik alanda hem de özel sektörde önemli çalışmalara imza atıyor.

Startuplardan halka açık ve kapalı şirketlere kadar uzanan geniş bir yelpazede firma değeri, marka değerlemesi ve ürün fiyatlaması üzerine araştırmalar yürüten Küçükkaplan, son dönemde, kısıtlı veriyle çalışan startup girişimleri için firma, marka ve patent değerleme yöntemlerinin geliştirilmesine odaklandı.

Hisse senedi fiyat dinamiklerini temel analiz ve indirgenmiş nakit akışı (İNA) değerleme çerçevesinde modellemeye yönelik çalışmalar da gerçekleştiren Küçükkaplan, uluslararası finans sempozyumlarında kazandığı başarılarla dikkati çekiyor.

Çalışmalarına 650'nin üzerinde atıf

Üç kitabı bulunan Küçükkaplan'ın, ulusal-uluslararası endekslerde yer alan çok sayıda akademik makalesi yayımlandı, bu çalışmalara 650'nin üzerinde atıf yapıldı.

Küçükkaplan 10. Finans Sempozyumu'nda ikincilik, 16. Finans Sempozyumu'nda ise üçüncülük ödüllerinin de sahibi olarak hem akademik çevrelerde hem de finans dünyasında konumunu güçlendirdi.

GCM Yatırım'da hem yatırımcı eğitimleri hem de piyasa analizlerinde kritik rol üstlenecek Küçükkaplan, kurumun bilgi üretme kapasitesini artırarak yatırımcılarına sunduğu hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Küçükkaplan, hem akademik hem de özel sektör deneyimiyle GCM Yatırım'a yeni bir ivme kazandırarak, yatırımcıların daha sağlam ve güvenilir kararlar almasına katkı sunacak.