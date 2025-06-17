Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan, GCM Yatırım'ın Sermaye Piyasaları Danışmanı Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pamukkale Üniversitesi'nde akademik çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan, GCM Yatırım'ın Sermaye Piyasaları Danışmanlığı pozisyonuna getirildi. Küçükkaplan, sermaye piyasaları ve finansal analiz konularında önemli çalışmalara imza atmış bir uzman.

GCM Yatırım'ın Sermaye Piyasaları Danışmanlığı pozisyonuna, Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pamukkale Üniversitesi'nde akademik çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Küçükkaplan, temel analizler ve sermaye piyasalarına yönelik araştırmalar yapıyor.

Küçükkaplan, marka değerlemesi, işletme finansmanı, işletme sermayesi yönetimi, sermaye piyasaları, menkul kıymetler ve finansal piyasaların etkinliği gibi alanlarda hem akademik alanda hem de özel sektörde önemli çalışmalara imza atıyor.

Startuplardan halka açık ve kapalı şirketlere kadar uzanan geniş bir yelpazede firma değeri, marka değerlemesi ve ürün fiyatlaması üzerine araştırmalar yürüten Küçükkaplan, son dönemde, kısıtlı veriyle çalışan startup girişimleri için firma, marka ve patent değerleme yöntemlerinin geliştirilmesine odaklandı.

Hisse senedi fiyat dinamiklerini temel analiz ve indirgenmiş nakit akışı (İNA) değerleme çerçevesinde modellemeye yönelik çalışmalar da gerçekleştiren Küçükkaplan, uluslararası finans sempozyumlarında kazandığı başarılarla dikkati çekiyor.

Çalışmalarına 650'nin üzerinde atıf

Üç kitabı bulunan Küçükkaplan'ın, ulusal-uluslararası endekslerde yer alan çok sayıda akademik makalesi yayımlandı, bu çalışmalara 650'nin üzerinde atıf yapıldı.

Küçükkaplan 10. Finans Sempozyumu'nda ikincilik, 16. Finans Sempozyumu'nda ise üçüncülük ödüllerinin de sahibi olarak hem akademik çevrelerde hem de finans dünyasında konumunu güçlendirdi.

GCM Yatırım'da hem yatırımcı eğitimleri hem de piyasa analizlerinde kritik rol üstlenecek Küçükkaplan, kurumun bilgi üretme kapasitesini artırarak yatırımcılarına sunduğu hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Küçükkaplan, hem akademik hem de özel sektör deneyimiyle GCM Yatırım'a yeni bir ivme kazandırarak, yatırımcıların daha sağlam ve güvenilir kararlar almasına katkı sunacak.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
İran mı İsrail mi? Kuzey Kore, tüm dünyanın kilitlendiği savaşta tarafını seçti

Kuzey Kore, tüm dünyanın kilitlendiği savaşta tarafını seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
İsrail'in Demir Kubbe'si Tel Aviv'i vurdu! O anlar kamerada

Demir Kubbe kendini vurdu! O anlar kamerada
İsrail'i yatlarla terk edenler Güney Kıbrıs'a akın etti

İsrail'i yatlarıyla terk edenler o bölgeye akın etti
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu

Ünlü tatil beldesinde 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
İsrail'in televizyon saldırısına yanıt! Canlı yayını hacklediler

İsrail kanalının canlı yayını hacklendi! İşte o anlar
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.