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Prof. Dr. Belli, ruh sağlığında damgalanmanın tedaviyi zorlaştırabildiğini belirtti

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Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Belli, ruh sağlığı sorunları yaşayan bireylerin damgalanma ve ayrımcılık nedeniyle tedaviye erişmekte zorlanabildiğini belirtti. Belli, ruh sağlığı okuryazarlığının artırılmasının ön yargıları azaltabileceğini vurguladı.

Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Belli, ruh sağlığı sorunları yaşayan bireylerin karşılaştığı damgalanma ve ayrımcılığın tedaviye erişimi zorlaştırabildiğini, toplumsal ön yargıların azaltılması için ruh sağlığı okuryazarlığının artırılması gerektiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Belli, psikiyatrik hastalığı bulunan bireylerin kimi zaman damgalanma ve ayrımcılık deneyimleriyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Damgalanmanın özellikle iş hayatı ve sosyal ilişkilerde belirginleştiğini aktaran Belli, ruh sağlığı sorunları yaşayan bireylerin iş bulmakta güçlük çekebildiğini, işe başladıktan sonra da ayrımcı tutumlara maruz kalabildiğini ifade etti.

Belli, sosyal çevreden dışlanmanın da sık karşılaşılan sorunlardan biri olduğunu, sağlık çalışanlarının dahi zaman zaman damgalayıcı tutumlar sergileyebildiğini kaydetti.

Damgalanmanın yalnızca bireylerin sosyal yaşamını değil, tedavi süreçlerini de olumsuz etkileyebildiğine dikkati çeken Belli, toplum tarafından yargılanma veya dışlanma endişesinin profesyonel destek arayışını zayıflatabildiğini belirtti.

Belli, ayrımcılığa uğrama korkusuyla sağlık hizmetlerine başvurmaktan kaçınan bireylerin tedavi süreçlerinin zorlaşabildiğini ifade ederek, ruh sağlığı hizmetlerinin güvenli ve ayrımcılıktan uzak ortamlarda sunulmasının önemini vurguladı.

"Ruh sağlığı okuryazarlığının artırılması ön yargıları azaltabilir"

Belli, ruh sağlığı okuryazarlığının geliştirilmesinin damgalamayla mücadelede önemli rol oynayabileceğini, bu konuda yapılacak bilgilendirmelerin ve farkındalık çalışmalarının toplumdaki yanlış inanışların giderilmesine katkı sağlayabileceğini aktardı.

Damgalayıcı tutumların azaltılması için sağlık çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılması gerektiğini kaydeden Belli, iş yerlerinde ruh sağlığı sorunları yaşayan bireylere yönelik destek programlarının oluşturulmasının ve medyada ayrımcı ifadelerden uzak bir dil kullanılmasının da önem taşıdığını belirtti.

Ruh sağlığı sorunları yaşayan bireylerin ayrımcılığa uğramadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düştüğünü belirten Belli, şunları kaydetti:

"Farkındalık çalışmaları, kapsayıcı istihdam uygulamaları ve erişilebilir ruh sağlığı hizmetleri birlikte ele alınmalı. Toplumsal ön yargıların azaltılması ve bireylerin bağımsız yaşamlarının desteklenmesiyle ruh sağlığı alanında daha kapsayıcı bir yaklaşım benimsenebilir. Damgalamayla mücadele, hem bireysel iyilik halinin hem de toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önem taşıyor."

Kaynak: AA
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