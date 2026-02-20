Haberler

ASÜD, ayran ve kefir pazarının yıllık yaklaşık yüzde 10 büyüdüğünü bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği, probiyotik yoğurt ve fermente süt ürünlerinin artan sağlık bilinciyle birlikte her yıl yaklaşık yüzde 10 büyüdüğünü açıkladı. Özellikle ayran ve kefir üretimi, önümüzdeki yıllarda önemli artışlar göstermesi bekleniyor.

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD), probiyotik yoğurt, protein içeriği zenginleştirilmiş ürünler ile ayran ve kefir gibi fermente probiyotik süt ürünlerinin, artan sağlık bilinciyle yıllık yaklaşık yüzde 10 büyüdüğünü belirtti.

ASÜD'den yapılan açıklamada, süt ürünlerinin, susuzluğu gidermede etkili bir seçenek olduğu bildirildi.

Vücudun normal fizyolojik işlevlerini sürdürebilmesi için gerekli sıvı dengesinin korunmasının, insan sağlığının temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ramazan ayında bu, daha da önemli hale gelir. Geleneksel olarak su, susuzluğu gidermenin en iyi yolu olarak kabul edilir. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, içeceklerin yalnızca su içeriğinin değil, aynı zamanda besin ve elektrolit bileşimlerinin de hidrasyon üzerinde belirleyici olduğunu, bazı besin değeri yüksek içeceklerin bu konuda en az su kadar etkili olabildiğini ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'de ayranın, hem geleneksel tüketim alışkanlıklarının hem de sanayi üretiminin önemli ürünlerinden biri olmayı sürdürdüğüne işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"ASÜD verilerine göre, son yıllarda ayran ve kefirin istikrarlı bir büyüme eğilimi göstermesi dikkat çekmektedir. 2023'te 830 bin tona yükselen ayran ve kefir üretimi, 2024'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 16 artışla 960 bin tona ulaşarak önemli büyüme kaydetmiştir. 2025'te de ayran ve kefir üretimi yüzde 9'un üzerinde artarak 1 milyon 50 bin ton olarak gerçekleşmiştir."

Türkiye'de süt ürünleri sektörünün, son yıllarda üretim ve ürün çeşitliliği açısından dikkat çekici gelişim sergilediğine işaret edilen açıklamada, "Özellikle probiyotik yoğurt, protein içeriği zenginleştirilmiş ürünler ile ayran ve kefir gibi fermente probiyotik süt ürünleri, pandemi sonrası artan sağlık bilinciyle her yıl yaklaşık yüzde 10 büyüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu

İşte kendi maçlarına rakip kazanır oynayan yöneticilerin kulüpleri
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama
Savaşta dengeleri değiştirecek karar! Trump, İran'a karşı 'yalnız' kaldı

Savaşta dengeleri değiştirecek karar! İran'a karşı "yalnız" kaldı
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha
Hamurlar yerlere taştı, işletme sahibinin savunması skandalı ikiye katladı

Fırındaki manzara ekipleri bile şaşkına çevirdi