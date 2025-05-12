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Polisan Holding 2025 İlk Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Polisan Holding 2025 İlk Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı
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Polisan Holding, 2025'in ilk çeyreğinde 246 milyon lira brüt kar ve 140 milyon lira FAVÖK elde etti. Şirket, boya grubundaki yeniden yapılanma sürecini başlatarak sürdürülebilir büyüme hedefliyor.

Polisan Holding, yılın ilk 3 ayında 246 milyon lira brüt kar ve 140 milyon lira faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde etti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Polisan Holding, 2025 ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınladı.

1,5 milyar lira konsolide gelir ve 140 milyon lira FAVÖK elde eden holdingin brüt karı da 246 milyon lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cantekin Dinçerler, artan finansman maliyetleri ve işletme sermayesi ihtiyacının, faaliyet sonuçlarına etkisini azaltmak amacıyla gerekli önlemleri almaya devam ettiklerini belirterek, "Polisan Holding olarak bir yandan yeni yatırımlarımızın altyapısını hazırlıyor, diğer yandan stratejik dönüşüm adımlarımızı hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Polisan Holding'in stratejik dönüşümünün adımlarından biri olarak, Boya Grubu'nda yeniden yapılanma sürecinin başlatıldığını vurgulayan Dinçerler, yönetim kurulunun aldığı kararla, boya üretimi ve boya kimyasalları alanında faaliyet gösteren iştirakler Polisan Kansai ve Rohm and Haas'ın yeni kurulacak bir şirkete devredilmek üzere kısmi bölünme sürecinin başlatıldığını ve Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapıldığını aktardı.

Dinçerler, Boya Grubu'nun müstakil bir yapıya kavuşmasının, hem iş kolunun kendi dinamikleriyle büyümesine imkan tanıyacağına hem de holdingin stratejik hedeflerine daha net odaklanmasını sağlayacağına dikkati çekerek, "Bölünmenin kısa ve orta vadede tüm paydaşlarımız için ilave değer yaratması beklenmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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