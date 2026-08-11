BIST 100 yüzde 0,78 düşüşle 13.704 puanda

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 107,08 puan azalarak 13.704,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 21,14 puan ve yüzde 0,15 azalışla 13.790,46 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.562,45 puanı, en yüksek 13.794,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kaybederek 13.704,52 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 145,39 puan ve yüzde 0,93 azalışla 15.460,22 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,19, sanayi endeksi yüzde 1,14 ve mali endeks yüzde 0,40 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,95 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 71'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 391 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 391 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,4 artışla 6 milyon 723 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,13, bileşik getirisi yüzde 41,76 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,6172, satışta 47,8080 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,5927, satışta 47,7834 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1541, sterlin/dolar paritesi 1,3508 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,7 artışla 88,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA