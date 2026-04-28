Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 264,67 puan azalarak 14.329,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 14,51 puan ve yüzde 0,10 artışla 14.608,52 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.329,34 puanı, en yüksek 14.608,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 değer kaybederek 14.329,34 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 315,70 puan ve yüzde 1,88 düşüşle 16.470,22 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,56, mali endeks yüzde 1,60 ve hizmetler endeksi yüzde 2,45 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 83'ü geriledi. Sasa Polyester, Astor Enerji, ASELSAN, Türk Hava Yolları ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 573 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 573 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 düşüşle 6 milyon 660 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,06, bileşik getirisi yüzde 40,50 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,9390, satışta 45,1191 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,9078, satışta 45,0877 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1706, sterlin/dolar paritesi 1,3501 ve dolar/yen paritesi 159,653 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,7 artışla 103,6 dolardan işlem görüyor.