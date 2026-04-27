Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 184,94 puan artarak 14.594,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 37,22 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.446,29 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.423,88 puanı, en yüksek 14.621,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 değer kazanarak 14.594,01 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise 250,07 puan ve yüzde 1,51 artışla 16.785,92 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,92, sanayi endeksi yüzde 1,28, mali endeks yüzde 0,64 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 42'si geriledi, 1'i yatay seyretti. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 675 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 675 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 6 milyon 800 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,49, bileşik getirisi yüzde 39,82 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,9078, satışta 45,0877 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,8227, satışta 45,0023 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,8 artışla 102 dolardan işlem görüyor.