Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 260,88 puan artarak 13.217,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 51,57 puan ve yüzde 0,40 artışla 13.008,29 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.994,76 puanı, en yüksek 13.253,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,01 değer kazanarak 13.217,60 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 350,87 puan ve yüzde 2,39 yükselişle 15.059,96 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 5,34, mali endeks yüzde 2,10, hizmetler endeksi yüzde 1,35 ve sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 82'si prim yaptı, 17'si geriledi, 1'i yatay seyretti. ASELSAN, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 9,1 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 5 bin 9,1 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 7 milyon 220 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,85, bileşik getirisi yüzde 40,24 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,0898, satışta 44,2665 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,0751, satışta 44,2518 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1529, sterlin/dolar paritesi 1,3344 ve dolar/yen paritesi 158,976 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 artışla 98,9 dolardan işlem görüyor.