Piyasalar hareketlendi! Petrol ve altında büyük değişim

Piyasalar hareketlendi! Petrol ve altında büyük değişim
ABD, İsrail ve İran arasında iki haftalık ateşkes kararı sonrası petrol sert düşerken, altın fiyatları yükselişe geçti. Petrolün varili 90 dolar seviyesine gerilerken, savaşın başından bu yana düşen altının gramı ise 6 bin 900 TL seviyesinde işlem görüyor.

  • ABD tipi ham petrol (WTI) vadeli işlemleri yüzde 18 değer kaybederek varil başına 93 doların altına indi.
  • Brent petrol ateşkes açıklaması sonrası yaklaşık yüzde 20 düşüşle 93 dolar seviyesine geriledi.
  • Ons altın 4 bin 850 dolara kadar yükseldi ve saat 05.00 itibarıyla 4 bin 817 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD, İsrail ve İran’ın iki haftalık ateşkes konusunda uzlaştığını açıklaması küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesi kabul ettiklerini duyurmasının ardından özellikle enerji ve emtia piyasalarında dikkat çekici hareketlilik yaşandı.

Orta Doğu’da gerilimin geçici olarak düşmesi ve Hürmüz Boğazı’ndan petrol ile doğalgaz akışının yeniden başlayabileceği beklentisi, petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

PETROLDE SERT GERİLEME

ABD tipi ham petrol (WTI) vadeli işlemleri yüzde 18 değer kaybederek varil başına 93 doların altına indi. Gün içinde 114 dolara kadar yükselen Brent petrol ise ateşkes açıklaması sonrası yaklaşık yüzde 20 düşüşle 93 dolar seviyesine geriledi.

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı ve Tahran yönetiminin, küresel petrol ve doğalgaz arzının önemli geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nı kapatması piyasaları sarsmıştı. Ateşkesle birlikte bu riskin azalması fiyatlara doğrudan yansıdı.

İlgili Haberler
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

ALTINDA YÜKSELİŞ HIZLANDI

Petrolün aksine altın fiyatları ise yükselişe geçti. ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesi kabul ettiklerini açıklamasının ardından yatırımcıların güvenli liman talebi arttı.

Ons altın güne 4 bin 700 dolar seviyesinde başlarken, gelişmelerin etkisiyle 4 bin 850 dolara kadar yükseldi. Saat 05.00 itibarıyla 4 bin 817 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE

Yurt içinde de altın fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Açıklamalar öncesinde 6 bin 745 TL seviyesinde bulunan gram altın, 6 bin 950 TL’ye kadar çıktı. Gram altın saat 05.00 itibarıyla 6 bin 900 TL seviyesinde dengelendi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler

Trump dünyaya ilan etti! İşte İran'ı ateşkese ikna eden ülke
Netanyahu: İsrail ateşkesi destekliyor ancak Lübnan'ı kapsamıyor

Netanyahu'dan ateşkesle ilgili ilk açıklama: O ülkeyi kapsamıyor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

bizde ise petrole zam üzerine zam geliyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayserispor'un Fenerbahçe maçı için satışa çıkardığı biletlerin fiyatı tepki çekti

90 dakikalık eğlenceyi izlemenin bedeli vatandaşı öfkelendirdi
Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar

Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar! Tekbirlerle karşılandı
Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf

Ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Beyaz Saray’dan ateşkes açıklaması: ABD için bir zafer

Ateşkesin ardından zafer ilan etiller
Kayserispor'un Fenerbahçe maçı için satışa çıkardığı biletlerin fiyatı tepki çekti

90 dakikalık eğlenceyi izlemenin bedeli vatandaşı öfkelendirdi
Beşiktaş'tan yaz transfer döneminin ilk sürprizi: Andre Onana

Ezeli rakibe doğru yolcu
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim