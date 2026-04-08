Piyasalar hareketlendi! Petrol ve altında büyük değişim

ABD, İsrail ve İran’ın iki haftalık ateşkes konusunda uzlaştığını açıklaması küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesi kabul ettiklerini duyurmasının ardından özellikle enerji ve emtia piyasalarında dikkat çekici hareketlilik yaşandı.

Orta Doğu’da gerilimin geçici olarak düşmesi ve Hürmüz Boğazı’ndan petrol ile doğalgaz akışının yeniden başlayabileceği beklentisi, petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

PETROLDE SERT GERİLEME

ABD tipi ham petrol (WTI) vadeli işlemleri yüzde 18 değer kaybederek varil başına 93 doların altına indi. Gün içinde 114 dolara kadar yükselen Brent petrol ise ateşkes açıklaması sonrası yaklaşık yüzde 20 düşüşle 93 dolar seviyesine geriledi.

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı ve Tahran yönetiminin, küresel petrol ve doğalgaz arzının önemli geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nı kapatması piyasaları sarsmıştı. Ateşkesle birlikte bu riskin azalması fiyatlara doğrudan yansıdı.

ALTINDA YÜKSELİŞ HIZLANDI

Petrolün aksine altın fiyatları ise yükselişe geçti. ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesi kabul ettiklerini açıklamasının ardından yatırımcıların güvenli liman talebi arttı.

Ons altın güne 4 bin 700 dolar seviyesinde başlarken, gelişmelerin etkisiyle 4 bin 850 dolara kadar yükseldi. Saat 05.00 itibarıyla 4 bin 817 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE

Yurt içinde de altın fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Açıklamalar öncesinde 6 bin 745 TL seviyesinde bulunan gram altın, 6 bin 950 TL’ye kadar çıktı. Gram altın saat 05.00 itibarıyla 6 bin 900 TL seviyesinde dengelendi.